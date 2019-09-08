Ксения Собчак, комментируя вторую беременность, вспомнила о свадьбах по залету

Совсем скоро телеведущая станет женой режиссера Константина Богомолова. Многие решили, что она беременна.

Наконец Ксения Собчак рассказала, правы ли ее подписчики, которые считают, что она ждет второго ребенка. Слухи поползли после того, как звезда появилась в фильме «Беслан» в платье, через которое виднелся округлый животик. Подписчики решили, что Ксению можно поздравить – у Платона появится брат или сестра, но женщина опровергла все слухи. Она написала, что считает свадьбы по залету грустным зрелищем.

«Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда»,

— поставила точку в пересудах Собчак.

Напоминаем, что торжество состоится 13 сентября. Совсем недавно телеведущая развелась с актером Максимом Виторганом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что заявление Собчак о Крыме вызвало бурную реакцию. Журналистка считает, что вхождение полуострова в состав России нельзя назвать законным.