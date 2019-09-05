Заявление Собчак о Крыме вызвало бурную реакцию

Журналистка считает, что вхождение полуострова в состав России нельзя назвать законным.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя слова Ксении Собчак. Она в интервью журналисту Евгению Киселеву рассказала, чей же должен быть Крым.

Экс-кандидатка в президенты России отметила, что вернуть полуостров невозможно и с этим всем пора смириться. При этом Украине и России предстоит налаживать взаимоотношения и пока непонятно, как. Для начала нужно смириться с ситуацией, считает Собчак. Она при этом добавила, что Крым стал частью страны незаконно.

«Я считаю, что Россия нарушила международные договоренности и что эта территория должна быть возвращена»,

— подытожила журналистка.

Такое заявление расценили в Крыму и России неоднозначно. Многие напомнили Ксении, что проходил референдум, в рамках которого жители территории сами проголосовали «за» такой исход.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин прокомментировал отказ Японии от выдачи виз крымчанам.