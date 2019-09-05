Путин прокомментировал отказ Японии от выдачи виз крымчанам

Российский президент Владимир Путин назвал странным тот факт, что Япония отказала жителям Крыма в выдаче визы.

Глава государства назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, а также напомнил, что Россия согласилась предоставить японцам безвизовое посещение Курильских островов. Об этом Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что довольно странным является тот факт, что Япония не выдает виз не конкретному россиянину, а всем жителям Крыма. «Где Япония, а где Крым?», — отметил президент, добавив, что Россия согласилась пойти на уступки насчет Курильских островов, поскольку местные жители не должны чувствовать себя «жертвами политических событий прошлых лет».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Лавров: мирный договор с Японией возможен.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг подписания с Японией мирного договора по итогам Второй мировой войны не является тупиковой.