Лавров: мирный договор с Японией возможен

Принципиальная позиция Японии по итогам Второй мировой мешает улучшению отношений между ней и Россией. Фото: U.S. Department of State

Принципиальная позиция Японии по итогам Второй мировой мешает улучшению отношений между ней и Россией. Фото: U.S. Department of State

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг подписания с Японией мирного договора по итогам Второй мировой войны не является тупиковой.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов». Тем не менее, по его словам, на сегодняшний день подписанию мирного договора мешает принципиальная позиция японской стороны.

Лавров отметил два принципиальных момента, которые мешают улучшению российско-японских отношений — с одной стороны, это отрицание Японией итогов Второй мировой. По словам российского дипломата, требование Японии «вернуть» Южные Курилы находятся в противоречии с уставом ООН, где говорится о невозможности пересмотра итогов войны. При этом, если Япония подпишет мирный договор, то Россия готова рассмотреть вопрос о передаче ей островов Хабомаи и Шикотан (двух их четырёх, на которые претендуют японцы) — однако только как жест доброй воли.

Второй принципиальный вопрос, это присоединение Японии к антироссийским санкциям и следование её в фарватере Вашингтонской политики — данный факт, по словам Лаврова, на сегодняшний день «невозможно игнорировать».

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