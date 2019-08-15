Погода спасла жизнь пропавшему в Омской области ребёнку

Мальчик, оставшийся один на один с тайгой, сумел продержаться до прихода помощи, благодаря высоким ночным температурам.

Соответствующую информацию обнародовали в ГУ МЧС по Омской области. Там отметили, что с 13 августа температура в регионе днём достигала 26, а ночью — +15 градусов по Цельсию. При этом обычно в это время года в области холоднее.

Напомним, что мальчик пропал из машины родителей, отправившихся собирать ягоды, 13 августа. Как передаёт РИА «Новости», в его поисках участвовало около 600 человек, включая полицейских, спасателей и волонтёров при поддержке вертолёта Росгвардии и двух частных самолётов.

Потерявшегося нашли сегодня всего в 800 метрах от штаба поисково-спасательной группы.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Китае пригрозили США торговыми санкциями.