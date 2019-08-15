«Торговая война» между КНР и США набирает обороты

Министерство финансов Китайской народной республики пообещало ответить на санкции, ранее применённые США в отношении китайского импорта.

В заявлении ведомства говорится, что реальное введение 10% пошлин на ввоз китайской продукции подорвёт весь достигнутый в ходе переговоров прогресс — в частности, тот результат, который был получен в ходе личного общения Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передаёт Reuters. Китай, в свою очередь, оставляет за собой право на ответные меры — хотя в чём именно они будут заключаться в заявлении не говорится.

Напомним, что об очередном этапе китайско-американской торговой войны стало известно в июле 2019-го года. Пошлины планируется ввести на товары, объём торговли которыми составляет около 300 миллиардов долларов. Официальная причина — отказ Китая увеличивать экспорт американской сельскохозяйственной продукции.

Ранее, 13 августа, сообщалось о смягчении санкций, в частности, о введении моратория на их действие в отношении ряда товаров до 15 декабря. Тем не менее, нынешнее заявление китайской стороны показывает, что отношения крупнейших мировых экономик далеки от потепления.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Калифорнии в результате тюремного бунта пострадало более 50 человек.