Более 50 человек пострадало из-за тюремного бунта в Калифорнии

Более 50 человек пострадало из-за тюремного бунта в Калифорнии
Чтобы прекратить драку, охранникам пришлось применить весь свой арсенал. Фото: pixabay.com

Бунт заключённых произошёл в исправительном центре США в городе Соледад (штат Калифорния).

Как передаёт The Californian со ссылкой на Управление исправительных учреждений Калифорнии, массовая драка началась во внутреннем дворе тюремного учреждения около 11:00 14 августа 2019-го года. Драка приняла крупный масштаб — в ней участвовали около 200 заключённых, 50 из которых получили ранения, причём восьмерых пришлось вести в госпиталь, чтобы исключить угрозу жизни.

На крики охраны, нелетальное оружие и слезоточивый газ участники драки не реагировали, так что охранникам пришлось начать стрельбу в воздух — однако и после этого драка продолжалась ещё примерно 12 минут.

На месте беспорядков было изъято самодельное оружие. Среди охранников пострадавших нет.

Ранее GazetaSPb передавала, что стали известны вещества, которые снизят опасность сигарет и алкоголя.

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