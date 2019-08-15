Стали известны продукты, снижающие риск смерти у курильщиков

Но лучше, всё-таки, не курить и не пить, советуют учёные.

Но лучше, всё-таки, не курить и не пить, советуют учёные.

Употребление яблок и чая снизит у курильщиков и любителей выпить риск развития рака и сердечных заболеваний.

К соответствующим выводам пришли ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн, сообщает EurekAkert. Они были сделаны, исходя из наблюдений за динамикой заболеваний у 56 тысяч человек в Дании, которым на момент начала осмотров было от 52 до 60 лет. За 23 года от сердечно-сосудистых патологий из них скончалось 4 тысячи, а от раковых заболеваний — почти 6,3 тысячи. Данные были сопоставлены с картиной питания пожилых людей, из чего и были сделаны сенсационны выводы.

По мнению учёных, заболеваемость данными патологиями напрямую корректирует с наличием в питании флавоноидов — природных красителей, регулирующих в человеческом организме действие ферментов и обладающих антибактериальной активностью. Наиболее сильный защитный эффект они оказывают у людей, злоупотреблящих табаком и спиртным — хотя полностью негативное воздействие этих факторов на здоровье и не нивелируется.

Как указали австралийцы, чтобы получить пользу от этих веществ, необходимо потреблять их в количестве 500 миллиграмм в день. Флавоноиды, основными из которых являются кверцетин и цитрин, содержатся в чае, яблоках, незрелых грецких орехах, чернике и цитрусовых.

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