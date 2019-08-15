На Карибах 11 тысяч человек пострадали от отравляющей воздух водоросли

Как выяснили учёные, бурая водоросль саргассум способна плохо влиять как на воздух, так и на здоровье.

Симптомы отравления включают в себя учащенное сердцебиение, одышку, головокружение и потерю памяти. Как сообщают ученые Гарвардского университета, данные которых приводит Journal of Travel Medicine, в последнее время количество водоросли сильно увеличилось: только на островах Гваделупа и Мартиника от водоросли, давшей название Саргассовому морю, пострадало за 8 месяцев текущего года более 11 тысяч человек. В особо тяжёлых случаях длительного нахождения среди скопления водорослей или индивидуальной непереносимости нахождение рядом с саргассумом может вызвать тяжёлую дыхательную недостаточность.

Увеличение количества водоросли зафиксировано на Карибах с 2011-го года, однако с 2018-го года её количество побило все рекорды и продолжило увеличиваться. Так, дрейфующее по Атлантике в сторону Мексики «пятно» саргассума достигло в длину 500 километров.

В качестве причины лавинообразного размножения водоросли учёные называют изменение климата и загрязнение океана питательными удобрениями.

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