В Канаде научились измерять давление по селфи

В Канаде научились измерять давление по селфи
Пользователи интернета, впрочем, давно уже умеют ставить собеседнику диагноз по фотографии. Фото: pixabay.com

Приложение, разработанное канадскими специалистами, анализирует фотографии и определяет основные параметры организма.

Принцип действия приложения основан на определении цветовой гаммы человеческого лица, передаёт New Atlas. По количеству исходящего от лица красного света приложение способно определить напряжение каппиляров — которое, в свою очередь, напрямую коррелирует с кровяным давлением.

При работе приложения камера смартфона за 30 секунд делает около 900 снимков, после чего анализирует их при помощи машинного алгоритма. По мнению экспертов, точность определения давления приближается к 95%.

В то время как наука достигает новых горизонтов, в Верховной Раде Украины не могут определиться, на каком языке следует говорить депутатам, передаёт GazetaSPb.

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