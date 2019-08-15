В Раде отстаивают право депутатов говорить на русском языке

В Раде отстаивают право депутатов говорить на русском языке
Вопрос об языке - для Украины остаётся одним из самых больных. Фото: pixabay.com

Члены украинского парламента имеют право говорить на любом языке, включая русский, обеспечить же перевод — дело секретариата, заявил оппозиционный депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, тот факт, что и он, и другие депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» говорят исключительно на русском языке, является принципиальной позицией. Обеспечить перевод для тех коллег, которые этого языка «не понимают», является задачей технических служб секретариата Верховной Рады, передает УНИАН.

По мнению Шуфрича, право говорить на выбранном языке защищено Конституцией Украины.

Напомним, в мае этого года на Украине был принят закон об исключительности украинского языка. В соответствие с ним, парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и банкиры должны в ходе работы говорить исключительно на украинском языке.

Ранее GazetaSPb передавала, что США обвинили Россию в краже ракетных технологий.

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