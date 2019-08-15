В США обвинили Россию в краже ракетных технологий

В интервью «Голосу Америки» советник главы США Джон Болтон заявил, что на полигоне под Архангельском взорвалась некая гиперзвуковая ракета, основанная на украденных у США технологиях.
По его словам, произошедший инцидент является примером работ по созданию новых средств доставки ядерного оружия.
«Это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий», — заявил Болтон в интервью изданию.
Несмотря на подобную «откровенность», американец не стал развивать мысль, отметив, что он не может сказать всего, что ему известно.
Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что «Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА.