В США обвинили Россию в краже ракетных технологий

В США обвинили Россию в краже ракетных технологий
Россия разрабатывает новые средства доставки ядерного оружия, заявили в США. Фото: pixabay.com

В интервью «Голосу Америки» советник главы США Джон Болтон заявил, что на полигоне под Архангельском взорвалась некая гиперзвуковая ракета, основанная на украденных у США технологиях.

По его словам, произошедший инцидент является примером работ по созданию новых средств доставки ядерного оружия.

«Это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий», — заявил Болтон в интервью изданию.

Несмотря на подобную «откровенность», американец не стал развивать мысль, отметив, что он не может сказать всего, что ему известно.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что «Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА.

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