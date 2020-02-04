Суд оштрафовал задержанную у СКК активистку

Московский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Ларисы Лопаткиной за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил штраф в размере 500 рублей.

Лопаткина координировала согласованный митинг против сноса СКК, который проводился незадолго до его трагического обрушения. Полиция заинтересовалась активисткой из-за надписи на заборе, установленном вокруг рухнувшего спортивно-концертного комплекса. Женщина написала «Не простим вандалов!».

Напомним, утром 31 января в Московском районе начался демонтаж крыши СКК «Петербургский». В ходе демонтажа произошло обрушение кровли. По данным МЧС, площадь обрушения составляет 28 тыс. кв. м. В результате погиб 29-летний рабочий, который находился на крыше. Его тело уже извлекли из-под завалов. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». Прокуратура проверяет, было ли соблюдено законодательство об охране труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при обрушении СКК «Петербургский» в Московском районе погиб один рабочий. Информацию об этом подтвердил начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.