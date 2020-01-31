В МЧС подтвердили сообщения о смерти рабочего при сносе СКК

При обрушении СКК «Петербургский» в Московском районе погиб один рабочий. Информацию об этом подтвердил начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.

Тело мужчины нашли среди завалов. Сейчас проводятся работы по его извлечению, рассказал Аникин журналистам.

Информация о других пострадавших не поступала, пишет «Мойка78». По данным МЧС, остальные члены бригады живы. Сейчас их и других свидетелей происшествия опрашивают представители следственных органов.

Аникин добавил, что опасности дальнейшего обрушения нет.

Утром 31 января в Московском районе начались плановые работы по сносу СКК «Петербургский». В ходе демонтажа произошло обрушение кровли. Проверку по факту произошедшего организовали следственный комитет и прокуратура Московского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил принять меры для предотвращения дальнейшего обрушения СКК.