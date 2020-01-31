Беглов поручил предотвратить новое обрушение СКК

Беглов поручил предотвратить новое обрушение СКК
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил принять меры для предотвращения дальнейшего обрушения СКК «Петербургский». Кровля здания обвалилась во время работ по сносу 31 января.

Беглов связался с главой МЧС России по Петербургу Алексеем Аникиным и с генеральным директором ООО «СКА Арена» (концессионер здания) Игорем Забираном.

Аникину он поручил принять меры по ликвидации последствий, а также недопущению людей на территорию СКК.

Помимо этого, Беглов распорядился о проведении расследования. Особое внимание он попросил уделить соблюдению техники безопасности при проведении работ.

Сам Беглов приехать на место происшествия не смог. Сейчас он находится в Москве с рабочим визитом.

Обрушение крыши СКК произошло днем 31 января во время плановых работ по сносу. Уничтожено, по предварительным данным, порядка 80% конструкций стен и кровли. Под завалами найдено тело одного из рабочих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли СКК «Петербургский».

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