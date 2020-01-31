Беглов поручил предотвратить новое обрушение СКК

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил принять меры для предотвращения дальнейшего обрушения СКК «Петербургский». Кровля здания обвалилась во время работ по сносу 31 января.

Беглов связался с главой МЧС России по Петербургу Алексеем Аникиным и с генеральным директором ООО «СКА Арена» (концессионер здания) Игорем Забираном.

Аникину он поручил принять меры по ликвидации последствий, а также недопущению людей на территорию СКК.

Помимо этого, Беглов распорядился о проведении расследования. Особое внимание он попросил уделить соблюдению техники безопасности при проведении работ.

Сам Беглов приехать на место происшествия не смог. Сейчас он находится в Москве с рабочим визитом.

Обрушение крыши СКК произошло днем 31 января во время плановых работ по сносу. Уничтожено, по предварительным данным, порядка 80% конструкций стен и кровли. Под завалами найдено тело одного из рабочих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли СКК «Петербургский».