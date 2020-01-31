Прокуратура организовала проверку после обрушения СКК

Прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли СКК «Петербургский» в Московском районе. Обвал произошел во время плановых работ по сносу здания.

Ведомство проверяет соблюдение законодательства при проведении строительно-ремонтных работ, а также законодательства об охране труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры. Им предстоит координировать действия правоохранительных и контролирующих органов.

К сносу СКК «Петербургский» приступили утром 31 января, работы планировалось вести поэтапно. В ходе демонтажа что-то пошло не так. Крыша здания обрушилась. По данным МЧС, уничтожены порядка 80% конструкций стен и кровли. Площадь обрушения, по предварительным оценка, составила 25-28 тыс. кв. метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало доследственную проверку по факту обрушения крыши СКК.