Следственный комитет проверяет обрушение крыши СКК

В Петербурге началась доследственная проверка по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». Обвал кровли произошел во время сноса здания 31 января.

На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус. Проводится осмотр территории и опрос свидетелей и очевидцев.

Следователи изымают документацию и назначают экспертизы для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.