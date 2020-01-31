Следственный комитет проверяет обрушение крыши СКК

В Петербурге началась доследственная проверка по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». Обвал кровли произошел во время сноса здания 31 января.
На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус. Проводится осмотр территории и опрос свидетелей и очевидцев.
Следователи изымают документацию и назначают экспертизы для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
Снос СКК «Петербургский» в Московском районе начался утром 31 января. В ходе работ произошло обрушение кровли здания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время сноса СКК мог пропасть 30-летний рабочий. Мужчина находился в служебном помещении, когда крыша начала падать. По данным источника в экстренных службах, найти его пока не удалось.