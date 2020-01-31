Рабочий пропал во время обрушения крыши СКК

Рабочий пропал во время обрушения крыши СКК
Снос СКК "Петербургский". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге пропал 30-летний рабочий, задействованный в работах по сносу СКК. Мужчина исчез во время обрушения кровли.

В ходе сноса СКК «Петербургский» днем 31 января произошло обрушение кровли. МЧС не исключает, что под завалами могут быть рабочие.

Отыскать не могут одного из рабочих — мужчину 1990 года рождения, пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Он был одним из тех, кто находился в служебном помещении, когда крыша начала падать.

Всех остальных, по данным источника, удалось вывести из здания до обрушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крыша СКК «Петербургский» в Московском районе рухнула во время работ по демонтажу. К сносу здания рабочие приступили утром 31 января.

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