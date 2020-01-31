Крыша СКК рухнула во время сноса

Во время сноса СКК «Петербургский» в Московском районе произошло обрушение. Не исключено, что под завалами могут быть рабочие.

Обрушение произошло днем 31 января. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». На опубликованном снимках видно, что во время демонтажа что-то пошло не так.

«Там человек, который отрезал, походу не успел свалить…конструкция рухнула», — заметили петербуржцы.

Информацию о возможных пострадавших подтвердили в ГУ МЧС России, пишет 360tv.ru. Ведомство не исключает, что под завалами могут быть рабочие.

На месте происшествия замечена скорая. Спасатели проверяют, есть ли пострадавшие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 31 января рабочие приступили к демонтажу крыши СКК «Петербургский». Здание будут разбирать последовательно.