В Петербурге приступили к демонтажу крыши СКК «Петербургский»

В Петербурге приступили к демонтажу крыши СКК &#171;Петербургский&#187;
Крышу СКК демонтируют. Скриншот: vk.com/skver_ckk

Утром в пятницу, 31 января, рабочие приступили к демонтажу крыши здания СКК «Петербургский» в Московском районе города. Здание будут разбирать последовательно.

Экспертами было установлено, что сооружение нельзя использовать из-за превышающей норма нагрузки на элементы кровли. А само здание СКК не отвечает требованиям пожарной безопасности.

На месте спортивной арены появится ее улучшенная копия, которую построят из современных материалов. Вместимость нового СКК, согласно проекту, составит 21,5 тыс. зрителей.

Вокруг спортивного комплекса построят тематический спортивный парк на территории в пять гектаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге представили проект будущей реконструкции СКК.

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