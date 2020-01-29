В Петербурге представили проект будущей реконструкции СКК

В Петербурге представили проект будущей реконструкции СКК
СКК. Фото: Baltphoto

Компания ООО «СКА-Арена», которая отвечает за реконструкцию СКК «Петербургский», представила новый проект по реконструкции комплекса, автором которой является главный архитектор «ГорКапСтрой» Алексей Даниленко.

Как сообщает 78.ru, эта версия отличается от предыдущей наличием вертикальных ребер, по форме напоминающих хоккейные клюшки, а также большим количеством стекла, а медиа-фасад уменьшили в размерах. Проект подразумевает восемь этажей комплекса с одним подземным.

Входная группа обзаведется волнообразным козырьком, а перед ней появится площадка с элементами озеленения и клумбой в форме шайбы. Помимо этого, к входной группе будут вести две дорожки для пешеходов.

СКК построят в белоснежно-серой цветовой гамме, а ночью периметр комплекса будет подсвечиваться голубым светом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты настаивают на сносе уникальной крыши СКК «Петербургский».

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