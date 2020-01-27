Эксперты настаивают на сносе уникальной крыши СКК «Петербургский»

Из отсутствия надлежащего ухода уникальное архитектурное сооружение пострадало от масштабной коррозии. Крышу признали аварийной.

Как выяснилось, главная особенность постройки — мембрана, покрывающая площадь в 160 метров и толщиной лишь 6 мм. Даже при современных технологиях такая конструкция являлась бы чрезвычайно хрупкой. Эксперты, изучавшие кровлю, увидели, что половина площади крыши поражена коррозией, из 6 мм уничтожено 2,5 мм, — то есть, почти половина.