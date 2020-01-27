Эксперты настаивают на сносе уникальной крыши СКК «Петербургский»

Эксперты настаивают на сносе уникальной крыши СКК &#171;Петербургский&#187;
К сожалению, правила эксплуатации хрупкого сооружения неоднократно нарушались. Фото: Baltphoto

Из отсутствия надлежащего ухода уникальное архитектурное сооружение пострадало от масштабной коррозии. Крышу признали аварийной.

Как выяснилось, главная особенность постройки — мембрана, покрывающая площадь в 160 метров и толщиной лишь 6 мм. Даже при современных технологиях такая конструкция являлась бы чрезвычайно хрупкой. Эксперты, изучавшие кровлю, увидели, что половина площади крыши поражена коррозией, из 6 мм уничтожено 2,5 мм, — то есть, почти половина.

Об этом в понедельник, 27 января, пишет Piter.TV, ссылаясь на члена совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Петербурга Алексея Шашкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцией спортивно-концертного комплекса «Петербургский» займется компания «СКА-Арена». Архитекторы постараются сохранить его первоначальный облик.

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