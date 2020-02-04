В Китае начал снижаться уровень смертности от коронавируса

В Китае начал снижаться уровень смертности от коронавируса
В России выявили коронавирус. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Уровень смертности среди заболевших новым типом коронавируса в Китае постепенно снижается.

Так, если в начале вспышки он был на уровне 2,3%, то в сейчас он опустился до 2,1%. Об этом заявила замглавы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй, сообщает РИА «Новости».

Она также отметила, что наибольшая смертность выявлена в провинции Хубэй, где жертвами коронавируса стали 414 человек или 97% от общего числа по стране.

На сегодняшний день новым вирусом в Китае заражены 20,5 тысяч человек, сообщает DXY.cn. Смогли излечиться по всему миру 704 человека. По последним данным, 426 человек умерли.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Случаи заражения подтвердили в 20 странах, включая США, Таиланд, Японию, Францию, Финляндию, Германию, Австралию, Непал, ОАЭ и Филиппины.

С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем будет ограничено. Выполнять рейсы между странами будут пять авиакомпаний, в том числе четыре китайских. Также сохранятся регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Осуществляться они будут из терминала F аэропорта Шереметьево в Москве.

По приказу президента России, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены пять самолетов ВКС. В России пока выявили два случая заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуаций международного значения. В 18 странах мира заразу подхватили 98 человек. Восемь человек заразились от других людей, уточняется в сообщении. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, 170 погибли. Более чем у 12 тысяч человек подозревают заболевание. При этом эксперты верят, что скоро болезнь перестанет распространяться так быстро.

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