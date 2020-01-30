ВОЗ назвала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения

По всему миру заболели уже почти 7,9 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, пишут РИА Новости. Он отметил, что организация признает коронавирус в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. По всему миру болеют 7834 человека, большая часть из которых живут в Китае. В 18 странах мира заразу подхватили 98 человек. Восемь человек заразились от других людей, уточняется в сообщении. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, 170 погибли.

Более чем у 12 тысяч человек подозревают заболевание. При этом эксперты верят, что скоро болезнь перестанет распространяться так быстро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что AliExpress продолжает работать, несмотря на вспышку коронавируса. Задержки в отправке товаров возможно, но не из-за вируса, а из-за Нового года.