AliExpress продолжает работать, несмотря на вспышку коронавируса

Задержки в отправке товаров возможно, но не из-за вируса, а из-за Нового года.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщает пресс-служба торговой площадки AliExpress. В компании заверили, что опасный коронавирус не мешает сайту работать, так что россияне получат свои товары. При этом подчеркивается, что задержки в отсылке возможны, но из-за празднования китайского Нового года. Некоторые поставщики смогут отправить товары только после окончания праздников.

Напоминаем, что Новый год в Китае в этот раз отмечали 20 января. Обычно празднование длится 15 дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зараженных коронавирусом в Китае выявили в каждом регионе страны. Успешно вылечились 133 человека, еще 31 находятся в тяжелом состоянии.