Зараженных коронавирусом в Китае выявили в каждом регионе страны

Последним регионом, где не зафиксировали случаев заражения коронавирусом, оставался Тибетский автономный район. Однако сегодня и там выявили заболевшего.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте комитета по здравоохранению Китая, опубликованном в четверг, 30 января. На сегодняшний день от неизвестной формы коронавируса в Поднебесной скончалось 170 человек, в общей сложности количество зараженных превысило 7,5 тысяч человек по всему миру.

Успешно вылечились 133 человека, еще 31 находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что вспышка эпидемии захлестнула Китай в конце декабря, эпицентром стала провинция Хубэй и город Ухань.

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