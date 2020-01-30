Из-за эпидемии коронавируса McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 рубля

Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", - заявил гендиректор McDonald's" в России Марк Карен. Фото: pixabay.com

Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", - заявил гендиректор McDonald's" в России Марк Карен. Фото: pixabay.com

Столичный McDonald’s на Пушкинской площади отменил акцию, приуроченную к 30-летию работы компании в России. В рамках акции гамбургеры и чизбургеры можно купить за 3 рубля.

Такое решение корпорация приняла самостоятельно, опасаясь ситуации с быстрым распространением коронавируса. Официальное заявление появилось на сайте сети ресторанов быстрого питания. Юбилейная рекламная акция должна была проходить 31 января в первом McDonald’s, открывшемся в России, расположенном на Большой Бронной улице.

Однако компания решила не повышать риск заражения неизвестным вирусом, пришедшим из Китая, в связи с чем отказалась от проведения мероприятия, которое способствует повышенному скоплению людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый гендиректор McDonald’s хочет ужесточить корпоративную этику в компании.