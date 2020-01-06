Новый глава McDonald’s намерен резко ужесточить правила общения сотрудников

Перемены, вероятно, продиктованы ситуацией, когда высокопоставленный сотрудник компании завел роман с коллегой. Фото: pixabay.com

Перемены, вероятно, продиктованы ситуацией, когда высокопоставленный сотрудник компании завел роман с коллегой. Фото: pixabay.com

Теперь сотрудникам сети ресторанов быстрого питания могут запретить общаться после работы, ходить в бар и вместе проводить время по ночам.

Новый генеральный директор компании Крис Кемпчински ищет на кандидатуру кадрового топ-менеджера человека, который готов коренным образом пересмотреть корпоративную этику McDonald`s. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal в понедельник, 6 января.

Вероятнее всего, резкие изменения в сторону строгости связаны с недавним скандалом в корпорации, когда исполнительный директор McDonald`s Corp. Стив Истербрук был уволен за романтические отношения с сотрудницей компании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что McDonald’s и Сбербанк планируют активно сотрудничать на территории России. В одном из московских отделений кредитной организации уже открылся филиал общепита.