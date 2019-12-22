Первый McDonald’s открылся в отделении Сбербанка

Московское отделение Сбербанка возле станции метро «Менделевской» обзавелось первым «Маккафе-экспресс». Зона с рестораном находится после зоны с банкоматами.

Как сообщают «Ведомости», кафе открылось на улице Новослободской. Теперь в отделении Сбербанка находятся кофемашина и терминал, через который любой желающий может заказать еду и напитки из стандартного меню McDonald’s. Заказ будет доставлен курьерами Delivery Club.

Гендиректор сети McDonald’s в России Марк Карена рассказал, что в следующем году в России откроют совместное отделение со Сбербанком, в котором появится полноценный ресторан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в банкоматах Сбербанка стала доступна новая функция. Функция смены номера мобильного телефона для получения уведомлений стала доступна теперь и в банкоматах.