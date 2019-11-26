В банкоматах Сбербанка стала доступна новая функция

В банкоматах Сбербанка стала доступна новая функция
Ей уже пользуются более 10 тысяч раз в день. Фото:pixabay.com

Функция смены номера мобильного телефона для получения уведомлений стала доступна теперь не только в отделении, мобильном приложении «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах.

Смена мобильного номера стала доступнее. Теперь клиенты, которые поменяли мобильный номер телефона или хотели бы это сделать, смогут намного удобнее и быстрее воспользоваться сервисами банка.

Услуга по предоставлению уведомлений является одной из самых востребованных в Сбербанке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга «добрые» мошенники оставили пенсионера без миллиона под предлогом помощи. По словам заявителя, трое неизвестных предложили ему помощь в снятии денег за вознаграждение. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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