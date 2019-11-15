«Добрые» мошенники за миллион помогли пенсионеру снять деньги с карты на Гороховой

&#171;Добрые&#187; мошенники за миллион помогли пенсионеру снять деньги с карты на Гороховой
В отдел полиции обратился пенсионер. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга «добрые» мошенники оставили пенсионера без миллиона под предлогом помощи.

Все произошло во вторник, 12 ноября, у дома 59 по Гороховой улице. В отдел полиции обратился 83-летний мужчина. По словам заявителя, трое неизвестных предложили ему помощь в снятии денег за вознаграждение. Помощь злоумышленников стоила три тысячи рублей. После они завладели 1,1 млн рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который избил петербуржца табуретом. Проявление агрессии обернулось для него исправительной колонией.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мошенниство пенсионер
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