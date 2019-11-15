Агрессивному петербуржцу за избиение табуретом на Академика Байкова дали три года колонии

Злоумышленник, избивший петербуржца табуретом, отправится в исправительную колонию строгого режима. Приговор вынес суд Калининского района.

Согласно данным следствия, преступный инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире одного из домов по улице Академика Байкова. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой 32-летний злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по голове. Он бил мужчину табуретом и кулаками.

Как сообщили в прокуратуре города, у пострадавшего были зафиксированы черепно-мозговая травма и сломанный нос. Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия

На суде агрессивный житель признал вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшим. Теперь злоумышленник проведет за решеткой 3,3 года.

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