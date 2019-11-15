На Коломяжском мигрант упал на мусорный бак и очутился в реанимации

В Северной столице врачи спасают жизнь мигранту, который упал на мусорный бак. Мужчину доставили в Елизаветинскую больницу.

Инцидент произошел в четверг, 14 ноября, на Коломяжском проспекте. В медучреждение мигранта доставили в тяжелом состоянии. У него зафиксированы закрытая травмы живота, отрыв желчного пузыря, а также разрыв печени и селезенки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время он находится в отделении реанимации. При каких обстоятельствах произошло падение пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали автомобиле каршеринга, которого «наказали» петербуржцы за неправильную парковку. Водитель арендованного автомобиля бросил его на пешеходной дорожке. В ответ разгневанные пешеходы оставили на крыше машины «подарок».