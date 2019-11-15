Каршеринг получил камнем по крыше за неправильную парковку на Композиторов

Жители Северной столицы рассказали о «наказанном» каршеринге. Арендованную машину водитель оставил на улице Композиторов у дома 33, перегородив пешеходную дорожку.

Запись появилась в социальной сети «ВКонтакте» сегодня утром, 15 ноября. На опубликованных фотографиях видно, что на крышу автомобиля поставили камень.

«За это получил камнем по крыше», — написал автор записи в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях к записи такой поступок местного жителя оценили не все. Некоторые пользователи отметили, что «наказать» нарушителя следовало иначе, нужно было позвонить на линию аренды авто и заявить об увиденном.

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