Нотариусы назвали самые подделываемые документы

Нотариусы назвали самые подделываемые документы
Среди подделываемых документов - переводы, доверенности и завещания. Фото: pixabay.com

Федеральная нотариальная палата (ФНП) перечислила документы, которые подделывают чаще всего. В перечень вошли доверенности и завещания.

В крупных городах От 55% до 65% от общего числа фальсификатов занимают доверенности. В том числе доверенности на совершение действий с недвижимостью, пишет RT со ссылкой на ФНП.

От 15 до 20% приходятся на подделки нотариально удостоверенных переводов. Среди них документы об образовании и паспорта с искаженными данными.

Оставшиеся 10-15% — подделки завещаний, договоров купли-продажы и других документов.

В ФНП подчеркнули, что выявлять подделки стало проще после внедрения Единой информационной системы (ЕИС).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчину лишили статуса адвоката за использование подложного ордера. Поддельный документ он предоставил следователю СК в целях защиты интересов своего подопечного.

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