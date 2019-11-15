Нотариусы назвали самые подделываемые документы

Федеральная нотариальная палата (ФНП) перечислила документы, которые подделывают чаще всего. В перечень вошли доверенности и завещания.

В крупных городах От 55% до 65% от общего числа фальсификатов занимают доверенности. В том числе доверенности на совершение действий с недвижимостью, пишет RT со ссылкой на ФНП.

От 15 до 20% приходятся на подделки нотариально удостоверенных переводов. Среди них документы об образовании и паспорта с искаженными данными.

Оставшиеся 10-15% — подделки завещаний, договоров купли-продажы и других документов.

В ФНП подчеркнули, что выявлять подделки стало проще после внедрения Единой информационной системы (ЕИС).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчину лишили статуса адвоката за использование подложного ордера. Поддельный документ он предоставил следователю СК в целях защиты интересов своего подопечного.