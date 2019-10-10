Бывший адвокат из Ленобласти подозревается в подделке документов

В Кингисеппском районе Ленинградской области бывший медицинский адвокат стал фигурантом уголовного дела за использование подложного ордера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, гражданин, который ранее был лишен статуса адвоката, использовал свое старое удостоверение и внес несоответствующие действительности данные в адвокатский ордер. После чего он предоставил поддельный документ следователю СК в целях защиты интересов своего подопечного.

Прокуратура признала законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. На данный момент правоохранители проводят предварительное расследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что адвокат из Петербурга отделался штрафом за подделку документов.