Бывший адвокат из Ленобласти подозревается в подделке документов

Бывший адвокат из Ленобласти подозревается в подделке документов
Прокуратура признала законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Фото: pixabay

В Кингисеппском районе Ленинградской области бывший медицинский адвокат стал фигурантом уголовного дела за использование подложного ордера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, гражданин, который ранее был лишен статуса адвоката, использовал свое старое удостоверение и внес несоответствующие действительности данные в адвокатский ордер. После чего он предоставил поддельный документ следователю СК в целях защиты интересов своего подопечного.

Прокуратура признала законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. На данный момент правоохранители проводят предварительное расследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что адвокат из Петербурга отделался штрафом за подделку документов.

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