Адвокат из Петербурга отделался штрафом за подделку документов

Обвиняемый, по решению Пушкинского районного суда, приговорен к выплате штрафа размером в 20 тысяч рублей. Фото: pixabay

Обвиняемый, по решению Пушкинского районного суда, приговорен к выплате штрафа размером в 20 тысяч рублей. Фото: pixabay

В Петербурге суд вынес приговор адвокату, который использовал свое положение и подделал документы для получения доступа к делу третьего лица.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, обвиняемый, по решению Пушкинского районного суда, приговорен к выплате штрафа размером в 20 тысяч рублей.

Суд установил, что подсудимый, являясь адвокатом бывшего ректора Аграрного университета, подделал документы с целью неправомерного ознакомления с уголовным делом, которое находилось в архиве суда на хранении. Отмечается, что в нем содержалось основание для привлечения его подзащитного к уголовной ответственности.

Адвокат составил поддельный договор об оказании услуг, подписал его от имени доверителя и на его основании заполнил ордер. Однако когда он начал ознакомление с материалами уголовного дела, его задержали правоохранители.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургского адвоката обвиняют в подделке документов.