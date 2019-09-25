Петербургского адвоката обвиняют в подделке документов

Петербургского адвоката обвиняют в подделке документов
Суд рассмотрит дело о подделке документов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пушкинский районный суд зарегистрировал уголовное дело о подделке документов. Обвиняемым проходит один из адвокатов петербургского филиала “Международной адвокатской коллегии Почуев, Зельгин и партнеры”.

По версии следствия, в декабре 2018 года он вступил в сговор о подделке документов с неустановленным лицом, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга

С помощью фейкового договора об оказании юридической помощи и ордера адвоката злоумышленник хотел ознакомиться с материалами дела, которые находились в архиве Пушкинского районного суда.

Затем адвокат направил своего коллегу на незаконное ознакомление с материалами дела. Упомянутый фигурант также был задержан.

Уголовное дело в отношении птеребургского адвоката поступило в суд с ходатойством следствия о прекращении дела и назначении судебного штрафа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двух адвокатов Петербурга и Ленобласти задержали по подозрению в покушении на мошенничество.

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