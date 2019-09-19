Двух адвокатов в Петербурге задержали за попытку мошенничества на 2 млн

Двух адвокатов в Петербурге задержали за попытку мошенничества на 2 млн
Подозреваемые - представители адвокатских палат Петербурга и Ленобласти. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Два представителя адвокатских палат Петербурга и Ленобласти стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в покушении на мошенничество.

Подозреваемые были изобличены и задержаны, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как полагает следствие, в распоряжении адвокатов появилась информация о работе регионального УФСБ. Они выяснили, что в производстве имеются материалы проверки в отношении местного жителя и его супруги о фальсификации доказательств по административному делу в суде.

Преследуя корыстные цели, адвокаты связались с петербуржцем и сообщили, что могут помочь избежать уголовного дела из-за проверки УФСБ. Для этого мужчина должен был заплатить 2 млн рублей.

Подозреваемые встретились с петербуржцем 18 сентября у одного из домов по Московскому проспекту. Мужчина передал им муляж денег, после чего юристы были задержаны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что адвокат Владимир Подпорихин попал под суд по подозрению в мошенничестве с деньгами Министерства обороны РФ.

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