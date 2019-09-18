В Петербурге адвокат попал под суд за аферу с деньгами Минобороны

Адвокат попал под суд за мошенничество. Фото: pixabay.com

Адвокат попал под суд за мошенничество. Фото: pixabay.com

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело адвоката Владимира П. Его обвиняют в мошенничестве с деньгами Министерства обороны РФ.

По версии следствия, адвокат и его сообщники разработали план хищения средств ФГКУ Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ». Они нашли компания ООО «Карьероуправление «Кирккоеки», которая фактически не осуществляла коммерческую деятельность, и составили фиктивный договор поставки каменного угля.

По договору ООО «Карьероуправление «Кирккоеки» должно было предоставить 2 тыс. 100 тонн каменного угля стоимостью 7 млн 140 тыс. рублей для нужд ФГУ «Сортавальская КЭЧ района», сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После этого юрист и его поделиники, прибегнув к фиктивным документам, подали заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о взыскании существующей задолженности в размере 10 млн 602 тыс. рублей.

Им были выданы исполнительные листы на получение денег со счетов ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ» на счета карьероуправления. Часть суммы была переведена и потрачена.

Завершить задуманное адвокату не удалось, так как его замысел был раскрыт во время проверки военной прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирами умерших граждан.