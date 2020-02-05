В Ленобласти мужчина умер на беговой дорожке

В Ленобласти мужчина умер на беговой дорожке
Мужчина упал на беговой дорожке. Фото: pixabay

В Сланцевском районе Ленобласти на беговой дорожке умер пожилой мужчина. Посетителя спортклуба обнаружил один из сотрудников.

Обо всем стало известно в среду, 5 февраля. В отдел полиции обратился дежурный спорткомплекса. Он рассказал, что в 11:20 обнаружил тело неизвестного.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, мужчина бегал, упал лицом вниз и перестал шевелиться. Прибывшим правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался житель города Сланцы.

Тело направили в морг для установления точных причин смерти.

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