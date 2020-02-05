Пассажирка «Аллегро» получила штраф за незаконный провоз премиального колечка

Сотрудники Выборгской таможни обнаружили у пассажирки высокоскоростного поезда «Аллегро» незадекларированное дорогостоящее украшение. Женщине пришлось заплатить штраф.

Инцидент произошел в поезде, который следовал из Хельсинки в Петербург. По словам гражданки, она не стала заполнять таможенную декларацию, так как подумала, что стоимость кольца не превышает норму провоза на двоих.

В ходе проверки выяснилось, что стоимость драгоценности из желтого металла от фирмы «Chopard» составляет 174 тыс. 500 рублей.

Теперь женщине придется заплатить штраф в размере половины стоимости ее премиального кольца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за 11 месяцев поезда «Аллегро» перевезли более полумиллиона человек.