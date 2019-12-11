Поезда «Аллегро» за 11 месяцев перевезли более полумиллиона человек

Поезда «Аллегро» за 11 месяцев перевезли более полумиллиона человек
Поезд "Аллегро". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Число пассажиров скоростных поездов «Аллегро», следующих по маршруту Петербург — Хельсинки, выросло на 16%.

За 11 месяцев 2019 года этими поездами воспользовались 511 тыс. человек, сообщили в пресс-службе РЖД.

В ноябре поезда «Аллегро» перевезли более 42 тысяч пассажиров. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Скоростные поезда «Аллегро» были запущены в 2010 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у пассажиров поезда «Аллегро» могут возникнуть затруднения в пользовании новыми электронными визами. Такое предположение огласило в своем Twitter Генеральное консульство Финляндии в Северной столице.

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Поезда «Аллегро» за 11 месяцев перевезли более полумиллиона человек
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