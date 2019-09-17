Пассажиры «Аллегро» не смогут пользоваться электронными визами этой осенью

У пассажиров поезда «Аллегро» могут возникнуть затруднения в пользовании новыми электронными визами. Такое предположение огласило в своем Twitter Генеральное консульство Финляндии в Северной столице.

Кроме того, компания не предоставляет информации, когда нововведение станет доступным в использовании.

Как рассказали в железнодорожной компании VR, что ситуация по эксплуатации электронных виз полностью зависит от решения российской стороны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о падении пассажирки «Аллегро» с поезда. Женщину отправили в больницу, где у нее диагностировали перелом. По предварительной информации, инцидент случился из-за неосторожности.