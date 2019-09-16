Пассажирка «Аллегро» упала с поезда и угодила в больницу

У женщины диагностировали перелом. По предварительным данным, все случилось из-за неосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Все случилось еще в воскресенье на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга. Следствие считает, что пассажирка поезда не дождалась полного открытия дверей вагона и выхода подножки, что и стало причиной падения. Женщину госпитализировали с переломом, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку – возможно, инцидент станет причиной для возбуждения уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Гатчины. Под поезд ученица колледжа попала на железнодорожном перегоне станций «Гатчина — Варшавская — Верево». По предварительным данным, девочка переходила пути, когда приближался электропоезд.