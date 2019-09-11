Поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Гатчины

Поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Гатчины
Девочка переходила пути, когда приближался поезд. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования 16-летней жительницы Гатчины. Девочка скончалась после встречи с поездом.

Под поезд ученица колледжа попала на железнодорожном перегоне станций «Гатчина — Варшавская — Верево». По предварительным данным, девочка переходила пути, когда приближался электропоезд.

«Машинист подвижного состава подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Девочка от полученных травм скончалась. Информация о произошедшем передана её родителям.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти у перегона ТеребочевоГлажево столкнулись поезд и легковой автомобиль.

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