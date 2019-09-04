В Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля

В Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля
Виновником аварии стал водитель легкового автомобиля. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Столкновение произошло около 16:00 4 сентября на железнодорожном переезде возле перегона ТеребочевоГлажево, есть погибшие.

Виновником аварийной ситуации стал водитель легковушки, выехавший на пути в районе перегона ТеребочевоГлажево Волховостроевского региона ОЖД. При этом сигнализация исправно оповещала о приближающемся поезде, однако дежурного работника на переезде не было. Машинист пассажирского поезда МоскваАдлер попытался экстренно затормозить, но состав был уже слишком близко к автомобилю.

По информации РИА Новости, в результате столкновения погибли два человека, еще один получил травмы. Поезд продолжил следование по маршруту, среди сотрудников РЖД и пассажиров никто не пострадал.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП с участием двух машин Яндекс.Такси. Авария произошла на выезде из аэропорта Пулково.

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