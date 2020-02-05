На дамбе после массового ДТП с грузовиками образовалась пробка

На дамбе после массового ДТП с грузовиками образовалась пробка
Кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теперь автомобили ездят по участку дороги со скоростью 2 километра в час.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на дамбе в сторону Кронштадта – там столкнулись три грузовика. По какой причине это произошло – не уточняется, сотрудникам правоохранительных органов это только предстоит выяснить. В результате, кажется, никто не пострадал.

Из-за аварии образовалась пробка, теперь скорость движения на участке составляет 2 километра в час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургу грозит наводнение. Дамбу решили закрыть. Затворы планируют открыть только утром шестого февраля.

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