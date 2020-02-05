Петербургу грозит наводнение. Дамбу решили закрыть

Петербургу грозит наводнение. Дамбу решили закрыть
Дамбу закрыли до утра 6 февраля. Фото: Instagram

Затворы планируют открыть только утром шестого февраля.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба дамбы Санкт-Петербурга. В эту среду принято решение о закрытии дамбы из-за прогнозируемого подъема уровня воды в Неве. Затворы КЗС собираются открыть уже в четыре утра шестого февраля. При этом отмечается, что все зависит от погодных условий.

К слову, уже сегодня перекрыли движение по Кронштатскому корабельному фарватеру. При этом ездить по САД КЗС можно, несмотря на прогнозы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Елагином острове расцветает майская форзиция. При этом, как отметила петербурженка, в ЦПКиО имени С.М. Кирова уже успели замерзнуть пруды. Теперь горожане переживают, что с наступлением морозов цветы могут замерзнуть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дамба наводнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчине пенсионерку подозревают в убийстве
На дамбе после массового ДТП с грузовиками образовалась пробка
Петербургу грозит наводнение. Дамбу решили закрыть
Союз архитекторов просит отстроить СКК в прежнем виде
Петербуржцев предупреждают о сильном морозном ветре
В Дагестане цены на медицинские маски выросли на 650%
Судившийся с IKEA бизнесмен пожаловался на ФСБ из-за декларации
Петербургский Центр занятости потратит 4,7 млн рублей на ненужное исследование