Петербургу грозит наводнение. Дамбу решили закрыть

Затворы планируют открыть только утром шестого февраля.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба дамбы Санкт-Петербурга. В эту среду принято решение о закрытии дамбы из-за прогнозируемого подъема уровня воды в Неве. Затворы КЗС собираются открыть уже в четыре утра шестого февраля. При этом отмечается, что все зависит от погодных условий.

К слову, уже сегодня перекрыли движение по Кронштатскому корабельному фарватеру. При этом ездить по САД КЗС можно, несмотря на прогнозы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Елагином острове расцветает майская форзиция. При этом, как отметила петербурженка, в ЦПКиО имени С.М. Кирова уже успели замерзнуть пруды. Теперь горожане переживают, что с наступлением морозов цветы могут замерзнуть.