На Елагином острове расцветает майская форзиция

Несмотря на долгожданное наступление холодов в Северной столице, петербуржцы замечают свойственные для весны природные явления.

Как рассказала жительница Петербурга в группе «Грибы и Грибники СПб», во время прогулки по Елагину парку она заметила цветение кустарника форзиция, что, по ее словам, должно было произойти только в конце апреля — начале мая.

При этом, как отметила петербурженка, в ЦПКиО имени С.М. Кирова уже успели замерзнуть пруды. Теперь горожане переживают, что с наступлением морозов цветы могут замерзнуть.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили в Парке 300-летия ледяные «цветы». Кристаллики изо льда, образовавшиеся на берегу залива, действительно напоминают цветы, например, астры или одуванчики.